Üks Inglismaa politsei jaoskond on avalikustanud nende sõnul kontrolliva ja manipuleeriva käitumise kõige julmema juhtumi, mida nad on eales näinud, vahendab People. Loo keskmes on Gareth Jones ja Sarah Rigby, mõlemad 41-aastased inglased ning nende suhe, mis muutus Sarah kontrolliva käe all ebainimlikuks.