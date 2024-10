Mõni aasta tagasi Facebooki grupis «Eestlaste kolmnurk» kuulsust kogunud ja nüüdseks TikTokki kolinud Kaja Linkmann elab oma elu sadade silmapaaride ees. Vahel jutustab Kaja oma fännidega niisama, vahel paneb live'i käima keset pidu ning korraldab muud pulli. Tänaseks on kõmuline naine sattunud vihalaviini alla ja asi on nii hull, et koolis kiusatakse ka juba lapsi.