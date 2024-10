VÕIMALIK VAID SOOMES? Pooleteiseaastase lapse narkotest osutus positiivseks

Väikelaps oli üks päev hakanud käituma väga veidralt ning ta tervis halvenes äkiki, mistõttu otsustasid lapsevanemad ta viia kiirabisse, kuid nad saadeti sealt koju. Väidetavalt arvas paar, et lapsel on gripp, kuid tuli välja, et grippi ei olnud. Kaks päeva pärast juhtumit käisid sotsiaaltöötajad ja politsei perel külas, sest nende jaoks tundus olukord ebatavaline.

Üks sotsiaaltöötajatest pööras tähelepanu sellele, et laps on kuidagi eriti loid ning seejärel tegi politsei lapsele narkotesti, mis osutus kõigi üllatuseks positiivseks. Kuna süljeproovist ei piisanud, viidi väikelaps haiglasse uriiniproovi tegema, kus selgus, et tüdruk on tarbinud klonasepaami.