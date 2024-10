Aina enam populaarsust koguva üritusega tehnikasõprade seas sai kaasa lüüa 11.–13. oktoobril Ida-Virumaal Alutagusel, kus toimus 4x4 Off-Road karikavõistluse 4. etapp, osa said võtta kõik võistlushimulised julged, kel selle tarbeks sõiduk ettevalmistatud oli. Osa võtsid ATVd, UTVd, endurod ja autod.

Tegemist on maastikusõidu katsetega, ette on antud põnevust ja adrenaliini tekitavad marsruudid, kus tuleb tiimidena hästi orienteeruda ja punkte korjata.

MudEST Offroad 2024 etapp. Foto: Pärt Kuvvas erakogu

Üritusest lähemalt rääkides, tuleb kõikidel osavõtjatel juhendiga tutvuda ning ennast registreerida, üritus on tasuline. Võistluse eest tuleb maksta turistiklassis 130 eurot ja võistlusklassis 250 eurot võistkonna kohta. Kokku oli tulnud kuni sadakond entusiasti. Läbida tuli väga erineva pinnasega maastikutakistusi – mudamülkaid, kiviseid, liivaseid ning turbaseid tõuse ja languseid, lisaks rohkelt veetõkkeid, see kõik pakub sportlastele ja hobisõitjatele suurt katsumust ning elamusi. «Ma usun, et maatesti muudab eriliseks selle toimumiskoht ja kindlasti on mulle sobivaim toimumisaeg. Need rajad seal Alutagusel lihtsalt ise kutsuvad tagasi igal sügisel,» räägib turistiklassis osalenud Heiki. Ta lisab, et kui üritusele vastav auto on olemas, on minek üsna kerge.

MudEST Offroad 2024 etapp. Foto: Urve Paas

Kinni jäädes tuleb auto teise auto või puu külge kinni vintsida ja ennast välja aidata. Osalejad on abivalmid ning hoolimata sellest, et tegemist on võistlusega, ei jäeta suures pildis kedagi hätta. Erinevate klasside masinad sõidavad erinevaid kilometraaže, raja pikkuseks võib ulatuda kuni paarsada kilomeetrit, sõidetakse hilisõhtuni, võideldes rajal olevate takistustega. Võistluse võidab see, kes kõige kiiremini kõik punktid kätte saab ning lõpuni jõuab. Kõikidel autodel siiski ei õnnestu ühes tükis lõpuni jõuda, sest autod ei pea rajatingimustele vastu. Võistlus saab ka nende sõitjate jaoks läbi, kel ei vea rattad lõpuni välja või satub suisa vesi õnnetult mootorisse ning masina tehniline seisund ei võimalda edasi võistelda. Nii juhtus ka hobiklassis sõitval Janaril, kel esimesel katsel auto otsad andis. «Meie auto ei olnud valmis päris sellisteks tingimusteks, kuid otsustasime ikka proovida, sest olime siia kaugemalt kohale tulnud. Jalga kindlalt gaasipedaalil hoides, et mitte kinni jääda, saime mudamülkas nii suure paugu auto esiotsa, et radikas läks katki ja autol jooksis tosool välja, sellel korral lõppes meie auto kiirelt,» räägib ta. Janaril sõnul olid maatesti katsed kõige ekstreemsemad just esimeses pooles, kus korraldaja soovitas ka asja mõistusega võtta, sest läbida tuli sügavaid mülkaid. Janari päev aga selleks korraks lõppenud ei olnud, edasi mindi põnevust püüdma sõprade ettevalmistatud autoga, kellega koos ka kohale tuldi. «Ronisime autoga mööda tõuse ja languseid, mis ei olnud üldse madalad, ka mööda karjääri servasid, mis olid super kõrged, sai palju turnitud,» lisab veel Janar.

MudEST Offroad 2024 etapp. Foto: Urve Paas

Rajal otsa lõppenud autod tuleb oma jõududega kätte saada ja koju tagasi viia, mis ei ole üldse lihtne, sest ligipääs haagise ja puksiiriga on väga raskendatud või peaaegu et võimatu.

Kuna olukorrad on super ekstreemsed ning rohkelt adrenaliini tekitavad, tahavad huvilised aina enam osa saada sellistest üritustest ning on valmis võtma ette pika tee, et võistluspaika jõuda. Turistiklassis sõitva Heiki sõnul käib ta seal pigem päeva nautimas, millest ei puudu kindlasti ka adrenaliin, seiklus ja väljakutsed.

MudEST Offroad 2024 etapp. Foto: Urve Paas