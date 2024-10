KLÕPSUD Eesti iluuisutaja Johanna Allik kihlus kallimaga

«13. oktoober on teada kui päev, kui oma tulevase abikaasaga neli aastat tagasi tutvusin, aga nüüdsest ka kui päev, kui me kihlusime nagu filmis. Olen nii elevil ja armastusest lõhkemas,» kirjutas Allik ühismeediasse postitatud fotode juurde ja lisas, et pärast abiellumist hakkab ta kandma perekonnanime de Sadeleer.