Suri tõsielusaates «Vallaline kaunitar» osalenud Rauno

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Hedy Tammeleht kinnitas, et politseile tuli 13. oktoobril peale südaööd teade, et Pärnumaal Tori vallas on külalistemajast leitud teadvuseta 31aastane mees, kes oli arvatavalt saunas kukkunud. «Kahjuks tema elustamine tulemust ei andnud. Politseil pole alust kahtlustada kuritegu ning surnukeha saadeti lahangule,» lisas ta.