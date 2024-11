Tallinn planeerib üha uusi ratta- ja kõnniteid, kuid kas nendele leidub ka piisavalt kasutajaid? «Tallinn on muutunud liikluskatsetuste tallermaaks. Tehakse asju, mida pole tegelikult vaja,» ütleb Pärnu maanteel elav tallinlane, kellel on koduaknast vaade viaduktile, kus harva mõnda ratturit või jalakäijat näha on. Linnavalitsus ja Kliimaministeerium selgitavad, et uusi rattateid luuakse Põhjamaade eeskujul ning teedeehituseks on ette nähtud kümneid miljoneid eurosid.