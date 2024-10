Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kodulehelt näib, et oksjonile on pandud aadressil Tedre 3 asuv kurikuulus bordell. Kinnisvaraportaalis kv.ee, kus müügikuulutus samuti vahepeal rippus, oli kahekorruselise eramaja, mille üldpind on 270,0 m2, hinnaks märgitud 340 000 eurot.