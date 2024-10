«Inimesed on imelised!» Tallinna sari-rattavaras püüti sotsiaalmeedia abiga kinni

Sotsiaalmeedia abiga on paika pandud mehe käikude ja paiknemiste ajajoon ning kui laupäevase seisuga oli teada, et nädala jooksul on vanamees pihta pannud kolm ratast, siis hiljem ilmnes, et möödunud nädala keskpaigas sattus mehe ohvriks veel neljaski ratas – 10. oktoobri hommikul varastati ukrainlanna Darja roosa naisteratas Põhja-Tallinnas Manufaktuuri tänaval.