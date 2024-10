FOTOD Poliitik Ester Karuse on šokeeritud Valga keskväljaku mänguplatsi seisukorrast, vallavalitsus selgitab olukorda

Riigikogu liige Ester Karuse juhib tähelepanu oma sünnilinna puudustele, mis on tema kui endise vallavanema sõnutsi lausa šokeerivad. «Iga kord, kui suvel mänguväljakul käisime, mõtlesin ma endamisi, et miks on endiselt need vineerplaadid seal peal...» mõtiskleb Karuse ühismeedias. Vallavalitsus märgib, et katkiste atraktsioonide peale on aga paigaldatud ohutust tagavad plaadid.