«Olge nüüd rõõmsamad, vähemalt saite paha inimese kätte,» lausub 36-aastane Virginia McCullough leebel toonil tema majja sisenenud politseinikele. Tundub lausa uskumatu, et pealtnäha tavaline naine on neli aastat varem mõrvanud mõlemad oma vanemad ja hoidnud nende laipu enda kodus.

Virginia oli perearstile ja sealhulgas lähedastele öelnud, et tema vanemate tervis ei olnud hea, kuid oli väitnud ka seda, et nad on puhkusel või pikemal reisil. Koroonapandeemia ajal hoidis Virginia oma lähedasi majast eemale ja see jätkus ka pärast pandeemia lõppu.