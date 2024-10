VIDEOINTERVJUU Marimellid ei tulnud Oktoberfestile traditsioonilistes saksa rahvarõivastes: meil pole raha selle jaoks, päriselt!

«See oli meile nii kodu lähedal, et mõtlesime, et miks mitte tulla,» ütles Mari-Leen Albers. «Pluss Meelis pole mitte kunagi sellisel üritusel käinud. Ta tuli siia ja mõtles «kuhu ma sattunud olen». Jõudsime lauda ja ta ütles, et see on väga unikaalne üritus. Minu jaoks tavapärane reede õhtu veetmine, sest ma olen elanud Saksamaal,» ütles Albers.

Blogijapaari meespool Meelis Tomson tõdes, et tal on väga hea meel, et ta Oktoberfesti väisas. «Sest ma poleks oma elus kunagi osanud tulla. Mul on emotsioonide virrvarr, mulle meeldib, aga olen veel šokiseisundis, et mis asi see on,» ütles Tomson ja lisas, et tema ainus kokkupuude Saksamaaga on seal riigis šopinguid tehes.