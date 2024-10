FOTOD Tallinnas tegutseb sari-rattavaras: peale vaadates tundub süütu vanamees, aga...

Akut kastirattal varguse hetkel peal polnud. «Sellega on üsna raske ilma akuta sõita, see varas on näidanud üles erakordset füüsilist jõudu sellega mööda Tallinnat kärutades,» ütleb naine.

Kõigest mõni tund hiljem pani rattavaras toime ka teise varguse. «Üks ema ja poeg olid läinud Mugavik Barefoot poodi Telliskivi tänaval jalanõusid ostma ja olid parkinud rohelise lasteratta maja ette. See on ka kaameras. Siis see varas sõidab kastirattaga maja ette ja tõstab selle lasteratta endale kasti.»

Kogu ajajoon rattavarga tegemistest on paika saadud tänu Kristile. «Inimesed on minuga ise ühendust võtnud ja ajan ise ka sotsiaalmeedias jälgi, et kui kelleltki on midagi varastatud, et kas see võiks olla seotud. See lasteratta varguse postitus tuli alguses eraldi ja saime aru, et need kaks saab kokku viia.»