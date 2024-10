Sarivägistaja Guntars Kaziks läks temast tehtud «Kuuuurija» saate pärast kohtusse: selline tegevus on seadusevastane ja vaenu ning vihkamist õhutav

«Kostjat seega ei huvita, kas tõde või vale. Loeb vaid lugu, mille läbi õhutada ja propageerida vihkamist,» kirjutab oma hagiavalduses sarivägistaja Guntars Kaziks, kes on kohtusse läinud seoses temast aasta alguses eetris olnud «Kuuuurija» saatelõiguga. Eelkõige häirib Kaziksit, et tema hinnangul seostati teda saates 17-aastase Reili Huiki kadumisega. «Kuuuurija» advokaatide sõnul on sarivägistaja hagi põhjendamatu ning saade on tehtud avalikes huvides.