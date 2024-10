ELU25 Aarne Seppel: Kas pealinn väärib omi juhte? (Ehk turul me oleme vennad ja õed)

Kuidas inimesi hankida

Jutu moraal on, et Tallinnas on otsesemalt ja kaudsemalt inimesi ostetud ja müüdud juba väga pikka aega. Markantseim näide on pseudokoalitsioon rohelistega, mis tähendas lihtsalt paari hea palgaga töökohta, mitte keskkonnateadlikumat linnajuhtimist. Mäletate, kuidas abilinnapea troonil võbeles keegi Zuzu, kellest oli vähem kasu kui küünlajalast kuusepuul.