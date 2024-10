ELU25 Juku-Kalle Raid: Hiina pingelised suhted riigikogu, muumitrollide, karupoeg Puhhi ning Metsatölluga

Ärritunud kommunistlik Hiina

Kompartei juhitud Hiina Rahvavabariigi (RV) saatkond esitas taaskord riigikogule noodi, milles kritiseeris Riigikogu saadikute osalemist Taiwani rahvuspüha tähistamise üritusel. Nimelt: Hiina RV peab Taiwani, mis ajalooliselt kannab nime Hiina Vabariik, oma lahkulöönud provintsiks – ei vähemat ega rohkemat. Ning Vene-Ukraina sõja taustal jälgitakse situatsiooni maailmas tähelepanelikult: punahiina pole varjanudki, et ootab vaid ajaakent, mil Taiwanile kallale minna ja see okupeerida.

On väga kahetsusväärne, et riigikogu liikmed osalesid "vastuvõtul"," kirjutab Hiina saatkonna poliitikaosakonna teine sekretär Tian Xin.

"On väga kahetsusväärne, et riigikogu liikmed osalesid "vastuvõtul"," kirjutab Hiina saatkonna poliitikaosakonna teine sekretär Tian Xin oma allkirjastatud noodis."Valed väljendid viitega suveräänsusele nagu "Taiwani rahvuspüha" ja "Hiina Vabariigi 113. aastapäeva tähistamine" leidsid mõne saadiku poolt kasutamist."

Teisisõnu – kommunistlik Hiina nõuab kõigilt, et ajalugu oleks edastatud, kirjutatud ja interpreteeritud nende soovide kohaselt. Õli valas muidugi tulle ka see, et üritusel osalesid väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning Taiwani sõprusrühma esimees Kristo Enn Vaga ,

Tuttav "õitseng"

Meile kui 50 aastat Vene okupatsiooni all olnud riigile on kõik muidugi tuttav. "Rahvaste sõprus" on tuttav, "rahumeelne vabastamine" on tuttav, "õitseng kommunistlike riikide blokis" on samuti tuttav.