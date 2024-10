AITA LEIDA Lähedased otsivad Tartust autoga Tallinna läinud Heikit

Heiki lahkus oma Tartu kodust möödunud nädala neljapäeval ehk 3. oktoobril. Oma lähedastele teatas mees, et läheb auto ja järelhaagiskäruga Tallinnast asju tooma. Tagasi Tartusse mees aga ei tulnud ja on tänaseni kadunud.

Heiki mobiiltelefon andis kutsuvat tooni kuni 8.oktoobri õhtuni, kuid alates selle nädala teisipäevast on telefon välja lülitatud. Aare Rüütli sõnul oli Heikil päev varem, esmaspäeval, Tartus kokku lepitud oluline kohtumine. «Lähedaste sõnul pidi ta kindlasti seal kohal olema!» märkis Rüütel.

«Ma ei tahaks detailidesse minna, kust auto täpselt leiti. Kui uurimine viib millegi muuni, siis on need asjaolud tähtsad...» märkis Rüütel, kelle sõnul on asi tema hinnangul rohkem kui kahtlane.