Neljapäeval, 10. oktoobril postitas räppar Ag TikTokki video pealkirjaga «Kui uskusid, et tuleb rahulik lennureis, aga elul on sulle teised plaanid.»



Vides on näha, kuidas noormees on häiritud tugevast lapse nutust ning närvide rahustuseks lürbib noormees veini.