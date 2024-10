ÜLESKUTSE Viljandi kooli õpilane teeb uurimistöö raames kalmistu korda: abilised on oodatud

Viljandi vald annab oma Facebooki lehel teada, et Viljandi gümnaasiumi 11. klassi õpilane Mirel kutsub laupäeva hommikul toimuvatele talgutele Viiratsi vaestekalmistul.

«Kalmistu asub Viiratsi ringristmikust Tartu poole sõites mäest üles ja siis pea kohe vasakut kätt puudesalus see ongi. Tegemist ei ole Juudi kalmistuga (Juudi kalmistu asub veidi Tartu poole ja paremat kätt). Kahjuks eraldi parklat kalmistu juures ei ole, on küll suurem teeperv. Lähim tasuta parkla asub terviseraja juures (Viljandi järve matkarada),» kirjeldab Mirel talgute asukohta.

Ees ootavad järgmised tööd: prügikorje, võsalõikamine ja hauaplatside puhastus. Talgulised võiksid kaasa võtta töökindad ja võimalusel ka tööriistad. Eriti oodatud on, et keegi võtaks kaasa trimmeri. Viljandi vallavalitsus toetab samuti talguid tööriistadega, kuid iga osaleja võiks ka ise midagi kaasa võtta.

Kalmistu saab korda koolitöö raames

«Juba aastaid tagasi, jalutades vanaema ja vanaisa juurde Viiratsis, jäi mulle silma üks salapärane ja vaikne paik. Nooremana, nähes puude vahelt paistvaid üksikuid hauakive ja poste mõtlesin, et mis või kes seal on. Aastatega muutus vaade kalmistule – võsa kasvas kõrgeks ja tihedaks, enam pole näha vanu poste ja hauakive. Paik muutus veelgi müstilisemaks, kuid samas ka metsikumaks,» räägib Mirel.

11. klassis tehtava uurimistöö raames asub ettevõtlik neiu koos abilistega kalmistut korrastama. «Mõtlesin pikalt, mida teha. Viimasel minutil tuli päästev mõte, millesse kiindusin: teha korda see salapärane paik. Teha ta taas nähtavaks koos oma minevikuga, austades sinna maetuid. Eesmärgiks on koos vabatahtlikega korrastada rahvakeeli tuntud vaestekalmistu, et ta lõplikult ei hääbuks, ununeks.»