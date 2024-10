KLÕPSUD Kuu aega emana: Anett Kontveit jagab armsaid jäädvustusi

Septembri keskpaigas tuli avalikuks, et endise profitennisisti Anett Kontaveidi ja jalgpalluri Brent Lepistu perre sündis poeg. «Esimene nädal meie Leon Enzo Lepistuga. Nii palju armastust!» avalikustas Kontaveit toona Instagrami postitatud pildiga.

Septembri lõpus, kui paar käis «Pealtnägijas», tõdesid nad justkui ühest suust, et kõik teised tiitlid, mis nad elu jooksul saavutanud on, kahvatuvad lapsevanemaks saamise kõrval. «See on täiesti teistsugune, nagu uus elu,» nentis Kontaveit.