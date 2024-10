ESIMENE INTERVJUU «Terve mu maailm varises kokku!» Jennifer Lopez avas lõpuks suu peale lahutust

«Ma arvan, et olen terve oma elu lihtsalt püüdnud kõigile tõestada, et olen piisavalt hea. Täna, pärast viimast lahutust, saan ma lõpuks aru, et ma olen piisavalt hea ja ma ei pea seda kellelegi tõestama. Ma tunnustan ennast rohkem kui varem. Ma tuletan meelde sellele väikesele tüdrukule enda sees, kes kasvas üles Bronxis, et ma olen ta jaoks teinud palju head,» sõnas Lopez intervjuus.