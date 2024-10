WINNY PUHH 30 Indrek Vaheoja ansambli juubeliks avatavast ausambast Põlvas: üle ürgoru siis kostub «Ruuben ja Nele, tulge sööma!»

Suur juubelikontsert toimub laupäeval, 12. oktoobril Põlvas – linnas, kust ansambel kunagi alguse sai. Lisaks Winny Puhhile on laval ka ansamblist välja kasvanud teised kooslused nagu Redel, Aednikud ja Saksaksak.

«Me alustasime juba mitu aastat tagasi, teades, et ühel päeval me 30 saame,» arutles Indrek Vaheoja selle üle, miks on bändil lausa kolm tütaransamblit.

Foto: Winny Puhh

«Ootasime 30 aastat, et keegi meile ausamba püstitaks. Ei juhtunud seda, nii et pidime ikka ise tegema,» rääkis ta saates ka sellest, et enne sünnipäevakontserti toimub Põlva kultuurikeskuse kõrval ka Winny Puhhile püstitatud ausamba avamine.

«Kukk on ju vana Põlva sümbol, ikkagi aabitsapealinn olnud juba väga ammusest ajast. Kirikutornis on ju kukk olemas ja miks ei võiks kultuurimaja juures ka üks olla,» arutles Vaheoja tulevase sümboli üle, mis kõrgub üle kolme meetri. «Eks see on loogiline, iga kümne aastaga meeter,» selgitas ta.

«Kui inimene läheb samba juurde, siis selline tehniline lahendus kohe reageerib ära ja pannakse tuled põlema, hakkab muusika mängima ja üle Orajõe ürgoru siis kostub «Ruuben ja Nele, tulge sööma!»,» rääkis Vaheoja. Ta lisas, et Winny Puhhi legendaarses loos «Nuudlid ja hapupiim» kõlanud nimed Ruuben ja Nele olid Põlva inimesed, neist Nele oli Vaheoja klassiõde. «See sama sammas vaatab peale Ruubeni ja Nele lapsepõlvekodu majale.»

Vaata täispikka klippi saatest «Telehommik»:

Winny Puhh on eesti metal-punkansambel, mis alustas tegevust 1994. aastal Johannes Käisi nimelises Põlva keskkoolis. Selle asutajaliikmed olid Ove Musting, Indrek Nõmm ja Olavi Sander. 2009. aastal liitus bändiga teine trummar Kristjan Oden.

Suurem tuntus saabus 2006. aastal, kui laul «Nuudlid ja hapupiim» võitis Raadio 2 Aastahiti üritusel aasta demo auhinna.

2013. aastal osales ansambel konkursil Eesti Laul lauluga «Meiecundimees üks Korsakov läks eile Lätti», mis saavutas 3. koha. Winny Puhhi etteastet Eesti Laulul on nimetatud üheks veidramaks eurolauluks läbi aegade.