Karl Killing käis LA-s muusikat kirjutamas Grammy-võitjatega: inimesed prioritiseerivad tunnet, mitte hitikirjutamist

Sel sügisel põrutas muusik ja produtsent Karl Killing esmakordselt Ameerika Ühendriikidesse, täpsemalt Los Angelesse – maailma muusikatööstuse keskmesse. «Mõte sügisel USA’sse minna tuli selle suve alguses, spontaanselt – sisetunne lihtsalt ütles, et ma pean sinna minema,» selgitab Killing.

«Ma ei tea, kas see oli lihtsalt puhas õnn või asi oli siiski minu kataloogis, aga kaks ja pool nädalat sain ma sessioone täis pakitud enne, kui ma üldse kohale jõudsin,» nendib ta.

Noorel muusikul õnnestus Los Angeleses töötada mitmete tuntud muusikategijatega. Ta sai kirjutada koos Grammy võitja Brittany B’ga, kes aitas kaasa Robert Glasperi 2023. aasta Grammy auhinna võitnud R&B albumile Black Radio III. Samuti tegi ta koostööd produtsent Dominique Sanders’iga, kelle koostööpartnerite hulka kuuluvad sellised suured nimed nagu Snoop Dogg ja Chance the Rapper.

«LA-s kirjutamine, musitseerimine ja produtseerimine on täiesti teistsuguse ülesehitusega. Inimesed prioritiseerivad peamiselt ainult tunnet, mitte mingisugust hitikirjutamist,» räägib Killing, tõdedes, et sealne kirjutamisprotsess on väga intuitiivne ja emotsioonipõhine.