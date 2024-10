Lauljatar Helen Adamson emotsionaalselt oma katkenud rasedusest: suutsin rõõmustada, kuid...

Lauljatari ja superviseeritava pereterapeudi Helen Adamsoni pisibeebi Emma Sofia tähistab õige pea oma kaheksandat minisünnipäeva. «Vahepeal on väga raske, ma ei kujutanud ette, et lapse kasvatamine võib nii raske olla,» räägib «Ringvaates» äsja raamatuga välja tulnud Helen ja märgib, et kõige hullem on just magamatus.