Silvia Ilves teeb tööd unistuste kodu nimel, kuid üürikodu omanik soovib perekonna väidetavalt korterist välja visata

«Neli päeva tagasi andis omanik teada, et ütleb üürilepingu üles, kuna vaidlustasin kommunaalkulud,» räägib tšellist ja nelja lapse ema Silvia Ilves, kuidas hetkel käib vilgas läbirääkimine pankadega, kuna juba kuu lõpus on nende pere peavarjuta. «Ebanormaalne, et ta teatab ette vähem kui kuu aega...»