TÜHJAD LUBADUSED? «Kui keegi niimoodi väidab, on tegemist laimukaasusega!» Pettunud fännid ei ole Brigitte Fitness paketiga rahul

Nimelt lubab naine klientidele, et nad saavad kolme kuuga 15. detsembriks Brigitte Fitnessi paketist 100 uut söögiretsepti, treeningkava ning muid nippe, ent tänaseks ligi kuu aja jooksul pole Hunt ühtegi treeningkava lisanud. Pettunud kliendid kurdavad, et nende arvates ei ole pakett oma hinda väärt.



«Olen korduvalt jaganud oma lemmiktooteid, mida olen ise ostnud ning lisanud juurde ka arve, mille eest tasusin. Lubasin tarbijatele seda, et detsembrikuuks on 100 minu retsepti ning hetkel on veel veidi minna. Kõikide klientide mured, kes on kirjutanud, olen ära lahendanud. Palun meedial mitte tekitada minust taas valekuvandit, justkui keegi saaks minu tooteid ostes petta. See ei vasta tõele. Kui keegi niimoodi vidab, on tegemist laimukaasusega,» kommenteerib sisulooja olukorda Elu24-le.