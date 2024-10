TASUB TEADA Nendel kuupäevadel sündinud inimestel on ees väga pingelised ajad

Esiteks tuleb meenutada, et oleme jätkuvalt varjutuste perioodi mõjus, mil pinged kipuvad kulmineeruma, andes sündmustele kiirenduse. Teiseks oleme nüüd lähenemas ühele päris keerukale planeetide konfiguratsioonile. Nimelt Päikese , Marsi ja Chironi vahel on tekkimas pingekolmnurk, seda aspektimustrit nimetatakse teise nimega ka taukvadraadiks .

Päike Kaaludes ja Chiron Jääras jõuavad omavahel opositsiooni (180°) ning mõlemad teevad korraga kvadraadi (90°) Marsile Vähis. Seega tekkiv pinge koondub just Marsile. Nagu teame, on Marss sõjajumal ning see planeet väljendab meie motivatsiooni, võitlusvaimu, impulsiivsust ja ka agressiivsust. Vähi tähemärgis viibides reageerib Marss emotsionaalsemalt ning ajendiks on tihtipeale ka just emotsioonid, eriti seoses turvatundega.