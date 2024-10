VIDEOINTERVJUU «Me oleme David Beckhamit kutsunud ka meie juurde!» kergitab saladusloori saunapargi turundusjuht Eveliis Kund-Zujev

Üritusel esitleti erinevaid pakette ning sisuloojad said ise ka ühte neist nautida. Täpsemalt said külalised nautida suupisteid, kuuma sauna ning külma šampanjat, vajadusel said sisuloojad hüpata ka külma vette. Õhtut võõrustas blogija ning Iglupargi turundusjuht Eveliis Kund-Zujev.