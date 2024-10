«Kodus olen enamasti õigesti ära arvanud!» Saates «Ma näen su häält» asuvad auhinnaraha jahtima elukaaslased Pärnust

Liina on Eesti meister bowlingus ning oma täpse sihtimisoskusega loodab ta elimineerida kõik teesklejad. «Kodus olen enamasti õigesti ära arvanud,» kinnitab Liina. Tema elukaaslane Janno, kes on ka kirglik kalamees ja discgolfi entusiast, tunnistab aga saate eel väikest närvi: «Kodus ei ole mul nii hästi läinud. Saates püüan jälgida kehakeelt, et ära tunda, kes võib olla laulja ja kes teeskleja.»

Tundmatute tuvastamisel on nende abiks nõunikud Estoni Kohver, Kristel Aaslaid, Evelin Võigemast, Robert Rool ja Taavi Immato. «Nõunikke võtame kindlasti kuulda, aga ei usu, et oleme nendega sada protsenti ühel nõul,» tõdeb Liina.

Shanoni laulja Taavi Immato on külalisnõunikuna saates osalenud ka varem – teisel hooajal, kus ta sattus duetivoorus vastamisi lauljaga. Koos Jarmo Seljamaaga esitasid nad Shanoni hittloo «Varbad liivas,» mis on YouTube’is kogunud üle 170 000 vaatamise.

«Väga tore tunne on taas siin kohtunikutoolis istuda,» kommenteerib Immato. «Tean varasemast kogemusest, et lauljate ja teesklejate eristamine on selles saates tõeliselt keeruline. Siin on kaadri taga tehtud nii head tööd, et esitletakse tõelist pettuse tipptaset. Õnneks on mul siin professionaalsed kohtunikud kõrval, kes on seda saadet juba korduvalt teinud.»

Külalisnõunik Robert Rool valmistus saates osalemiseks põhjalikult: «Olen viimastel päevadel vaadanud läbi kõik varasemad «Ma näen su häält» episoodid. Vaadanud kõiki teesklejaid ja arvajaid ning ma leian, et mu «teeskleja radar» on praegu päris kõrgel tasemel. Pakatan enesekindlusest, kuid see murdub tõenäoliselt üsna kiiresti, kui teen esimese vale otsuse.» Rool tunnistab, et on ka ise osav teeskleja: «See on osa meie tööst televisioonis. Küsimus on, kas see aitab mul arvajatele kasulik olla – eks näis.»

Saate käigus peavad Liina ja Janno vastamisi seisma salapäraste tegelastega, kelle seas on Väravakütt, Keevitaja, Karaoketaja, Kunstihing, Ergutaja, Maadeavastaja ja Purjetaja. Igaüks neist püüab varjata, kas nad on tõelised lauljad või osavad teesklejad. Liina ja Janno ülesanne on elimineerida teesklejad, et lõppmängu jääks alles laulja, kes aitab neil võita 2024 eurot.

Tõde selgub juba sel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2 saates «Ma näen su häält», kus ootavad ees üllatused ja põnev mäng kuni viimase minutini.