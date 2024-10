«VAKTSINEERIDA ENAM EI SAAGI?» Terviseamet: täiskasvanud terve inimene koroonavaktsiini ei vaja

Tallinlane soovis Solarise kaubanduskeskuses asuvas apteegis lasta end vaktsineerida koroonavaktsiiniga. «Küsisin, kas saab teha kordusvaktsiini. Öeldi, et ei saa, sest ma pole riskigrupp. Ainult neile tehakse, kes on riskigrupis,» ütleb 50-aastane mees Elu24 toimetusele. «Ka tasulist vaktsineerimist ei ole,» lisab ta. «Kui ma koroonavaktsiini soovin ja leian, et kuulun riskirühma, siis ma peaks selle vaktsiini ikka saama,» leiab mees. Ta ütleb, et apteegist soovitati tal pöörduda perearsti poole ja kui perearst leiab, et mees on tõepoolest riskigrupis, siis on võimalik ka vaktsiin saada.