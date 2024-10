AVAMEELNE JA AUS Muusik Helen Adamson andis välja raamatu: elukaaslane otsustas, kas see ilmub või mitte

Kui Helen Instagramis oma jälgijatelt küsis, mis võiks olla tema järgmine suur uudis, siis paljud arvasid, et Helenil on tulemas uus plaat. «Olen siin omaette mõelnud, et huvitav, huvitav, kas mul tuleb kunagi beebilaulude plaat välja. Mul on juba nii palju laule lapsele,» räägib ta Raadio Elmar saates «Ärka, kaunis maa!». Kuid uue plaadi asemel ilmus Helenil hoopsiki raamat.