Kristi Loigo maksis oma pulmad osaliselt «Kodutunde» produktsioonifirma rahadest

Loigo soovis ise kolmapäeval ETV. «Pealtnägijale» intervjuu anda ning tunnistas, et neli viimast aastat on olnud tema jaoks erakordselt rasked. «Viimased neli aastat tundub mulle nagu sada aastat, teisest küljest tundub, nagu oleks olnud eile. Õige vastus on, ellu jäämisega olen tegelenud, lihtsalt vaatasin, kuidas ellu jääda,» ütleb Loigo, kes mattis mõni aeg tagasi ka kalli abikaasa.