«Kontori» staar Jenna Fischer rinnavähi diagnoosist: kui ma oleksin oodanud kauem, siis...

Naine ütles Instagramis, et pärast operatsiooni ning keemia- ja kiiritusravi on ta nüüdseks vähivaba.

«Mul on hea meel öelda, et tunnen end suurepäraselt,» jagas Jenna Instagramis, lisades, et rääkis oma ravist, et julgustada teisi inimesi regulaarselt rinnavähi kontrollis käima. «Kui ma oleks oodanud kuus kuud kauem, oleks olukord olnud palju halvem.»