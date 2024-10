FOTOD JA VIDEO Piilu koolisööklasse! Vaata, mida leiab menüüst ja kuidas lapsed toiduga rahul on

Kes meist poleks kuulnud nurinat koolitoidu teemal? Kuid kas selleks on ka põhjust? Et anda lapsevanematele endile võimalus sellele küsimusele vastata, on koolid avanud sööklate uksed. Kuni 11. oktoobrini saavad vanemad minna vaatama, kuidas on korraldatud koolilõuna pakkumine ning süüa sama lõunaeinet, mida pakub kool lastele.

Kutse koolisööklasse. Foto: Ekraanitõmmis

Kolmapäeva lõunal on Karlova Koolis menüüs pikkpoiss veiselihast, porgandikotletid, koorekaste, keedetud odrakruup, kartulipuder, keedetud kuskuss. Lisandina saab valida kaalikat, maisi, kurki, rukolat, porgandit, õuna, seemnesegu. Jookidest on valikus vesi, maitsevesi, mahlajook ja piim. Pikapäevarühma lapsed saavad veel pärast süüa makarone hakklihaga. Valik on tõepoolest mitmekesine ja ka maitsev.

Täisväärtusliku lõunasöögi eest tuleb vanemal tasuda 2.85 eurot.

Elu24 vestles 5. klassi õpilastega, kes parasjagu oma lõunasööki lõpetamas olid. «Koolitoit on väga hea,» kiidab üks poistest. «Mõnikord on päris hea. Näiteks täna see liha, pikkpoiss, oli hea,» ütleb Claudia. «Ükskord oli pasta bolognese, see oli väga hea,» lisab ta. Claudia klassiõde Tähe kiidab samuti pastatoite. «Mõni nädal on parem toit, mõni nädal ei ole nii hea,» leiab Margit, kes toob oma lemmikuna välja kuskussi. «Nad teevad seda väga hästi,» ütleb ta. Veel kiidavad lapsed kartuliputru ja erinevaid pastatoite.