Uudo Sepp õpib üllataval erialal: hetkel otsin praktikakohta mõnes suures ettevõttes, et töökogemust saada

«Jah, õpin tarkvaraarendust ja hetkel otsin praktikakohta mõnes suures ettevõttes, et saada töökogemust,» kinnitab muusik toimetusele. Idee tarkvaraarendust õppima minna tuli tal ligi kaks aastat tagasi. «Olen viimased 1,5 aastat tegelenud robootikaga ja lisaks sellele on mind alati huvitanud tarkvaraarendus tänu minu onule, kes ise on selles valdkonnas kõva käpp,» avaldab ta.