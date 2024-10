«Ta ei ole ideealne, kuid ta ei vääri seda kõike!» Seksuaalkuritegudes süüdistatava P. Diddy ema valutab poja pärast südant

Suure skandaali keskmesse sattunud 54-aastane räppar teenib leiba produtsendina ja näitlejana. Ta on avastanud sellised artistid nagu the Notorious B.I.G., Mary J. Blige ning Usher. 1997. aastal tunnustati teda Guinnessi rekordi kõige edukama räpparite produtsendi tiitliga. Samuti on ta olnud normineeritud 13 korda Grammy auhinnagalal, ent võitnud ainult kolm korda.



2024. aasta märtsis korraldas USA sisejulgeolekuministeerium haarangu Combsi kodudes Los Angeleses ja Miamis seoses seksikaubanduse uurimisega. Selle käigus nähti käeraudades Combsi poegi Justinit ja Christianit räppari Los Angelese häärberi juures. Meest ennast nähti haarangute ajal Miami-Opa Locka Executive lennujaamas, kui ta valmistus koos oma kaksikutest tütarde Jessie ja D'Lilaga Bahamale reisima. Tänaseks on mees trellide taga vahi all.



Mehe ema Janice Combs on ülimalt kurb selle üle, millega tema poeg peab silmitsi seisma ja tema sõnul väärib Combs võimalust kohtus oma süütust tõestada, vahendab People.