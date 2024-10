ETTEVAATUST Tuntud bändi kontserdil uimastati kaks naist korgijoogiga

Mödunud nädalal laupäeval, 5. oktoobril peeti maha Uues Laines Elephants From Neptune albumi «Pressure & Pleasure» 10. sünnipäevapidu. Ansambli solist Robert Linna sõnul on plaadil olevad lood sünged ning need said kirjutatud, kui ta elus olid rasked ajad, ent need aitasid tal keerulisest ajast üle saada ja ta on ülimalt uhke albumi üle. Peale Linna kuuluvad koosseisu veel Markko Reinberg, Rain Joona ning Jon Mikiver.



Sünge oli ka juhtum, mis toimus meeste üritusel. Nimelt, sai kaks naisterahvast korgijooki. Ei ole täpselt teada, kuidas naiste jaoks õhtu lõppes, kuid juhtum ei jätnud ansamblikliikmeid külmaks ning nad tegid enda Facebooki kontole seoses kahetsusväärse juhtumiga pika postituse.



«Tere, armsad sõbrad! Möödunud nädalavahetusel sai meie kontserdil kaks meie naisfänni väga halva üllatuse osalisteks – nende jooke mürgitati. Õnneks saime nad ilusti koju puhkama ning taastuma. Paljudega aga ei pruugi nii lihtsalt asi lõppeda. Teeme nii, et hoolitseme oma kallite sõbrannade ja naiste eest – kui me näeme, et keegi neiu on väga «purjus» või käitub imelikult, siis jälgime, toetame, hoolime ja vajadusel kutsume kiirabi, et inimest aidata. Kahjuks on nii, et peaaegu 100 protsenti ohvritest on naised. Ja kõik mehed, kes sellise asjaga tegelevad, võivad lõplikult p***e käia, teiesuguste jaoks ühiskonnas kohta pole,» seisab kirjas.