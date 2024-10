VIDEO KOHTUST Tüli raha pärast pani Ämari mehe nuga haarama

Kahtlustuse järgi tekkis tänavu 29. juunil Ämari alevikus elavatel meestel joomingu käigus tüli, kuna nad ei suutnud kokku leppida, kes ja kui palju peaks korteris elamise eest maksma. Kohtu all olev Gavrilin haaras seepeale noa ja pussitas teist meest nii rängalt, et too suri vaatamata meedikute pingutustele sündmuskohal.