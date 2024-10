NOËP kutsus Tallinna enda lemmik DJ, kellega peagi üheskoos lavale astutakse

NOËP alustas sel kevadel uut ja põnevat peosarja, mis toob Eestisse rahvusvahelise muusikamaailma tipptegijaid. Varasemalt on peosarja õhtutel üles astunud nii Bakermat kui ka Inglismaalt pärit DJ ja produtsent Tough Love. Sel korral on NOËP INVITES vol III külaliseks aga Hamburgis resideeruv Shari Who !

NOËP ise on Shari kohta öelnud nii: «Lühidalt ja liialdamata võib öelda, et tegu on minu lemmik DJ’ga. Nägin tema set’i esimest korda mõned aastad tagasi Berliinis, kui esinesime samal laval ja olen sellest saadik fänn. Ta mängib muusikat, mis on hetkel täpselt minu lemmik, sealhulgas afro-house’i, tribalit ja muid häid puusanõksu soodustavaid rütme. Kui eelmisel peol oli vaja käsi filigraanselt õhus vehkida, siis seekord peab soojaks tegema hoopis puusad!»