SODIAAGISOSINAD Nädalalõpul on sõnadel ja tegudel liiga suur kaal, et neid mõtlematult teha

Sotsiaalsed koosviibimised ja olulised kohtumised jäta nädala esimesse poolde.

Nädalalõpul püüa hoiduda liiga impulsiivselt reageerimast ning pingestunud olukorras võta pigem distantsi.

Nädala lõpp ja uue algus võib kujuneda üsnagi konfliktseks ning tuleb osata end valitseda.

Nädalakaart: Karikate seitse

Dagmar Lamp selgitab, et Karikate seitse sümboliseerib illusioone, valikuid ja unistusi. See kaart viitab olukordadele, kus sul on palju valikuid, kuid mitte kõik neist pole realistlikud või tervislikud.

Karikate seitse esitab väljakutse vaadata pealiskaudsete unistuste taha ja mõista, millised valikud on päriselt väärtuslikud ning millised on pelgalt illusioonid. See kaart kutsub üles olema ettevaatlik, et mitte eksida fantaasiatesse või segadusse, ja keskenduma sellele, mis on päriselt oluline.

Nädal võib tuua esile palju võimalusi ja potentsiaale, kuid samas on oht hajuda või eksida valede valikute võrku. Karikate seitse tuletab meelde, et pead olema ettevaatlik ja hoidma selget pilku, et teha tarku otsuseid.

Mõtle hoolikalt, millised unistused ja eesmärgid on tõeliselt olulised, ning ära lase end eksitada pinnapealsetest asjadest või kiusatustest. See nädal on hea aeg, et ka oma seni tehtud valikuid üle vaadata ning leida selgust.

Kuu on tühikäigul Kolmapäeval kell 08.53–12.39 (Kuu siseneb Kaljukitse) Reedel kell 18.52–19.31 (Kuu siseneb Veevalajasse) Pühapäeval kell 17.10–22.55 (Kuu siseneb Kaladesse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Pluuto on retrograadis 2. maist kuni 12. oktoobrini. Saturn on retrograadis 29. juunist kuni 15. novembrini. Neptuun on retrograadis 2. juulist kuni 8. detsembrini. Chiron on retrograadis 26. juulist kuni 29. detsembrini. Uraan on retrograadis 1. septembrist kuni 30. jaanuarini (2025). Jupiter on retrograadis 9. oktoobrist kuni 4. veebruarini (2025). Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta