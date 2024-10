VIDEO Trumpi järjekordne lajatamine: immigrantidel on halvad geenid

Esmaspäeval raadiointervjuus The Hugh Hewitt Show rääkides esitas Trump taas valesti USA immigratsiooni- ja kuritegevuse statistikat , väites ekslikult, et praegune asepresident ja demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris «lubas sisserändajatel tulla USAsse läbi avatud piiri, sealhulgas 13 000 mõrvaril», teatab CNN .

«Tead, arvan, et mõrvaritel ja ka teistel sisserändajatel on halvad geenid. Ja meie riigis on praegu palju halbu geene,» ütles Trump.