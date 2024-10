Aivar Aigro tegi Kristiina Heinmetsa postituste tuules avalduse: ma ei ole kunagi soovinud oma lastele avalikku vaidlust

Eksabikaasad Aivar Aigo ja Kristiina Heinmets on juba pikemat aega käinud kohtus seoses nende perekonda puudutavate vaidlustega.

Möödunud nädala lõpus jagas sotsiaalmeedias Kristiina Heinmets, kuidas tema ja Aivar Aigro tütar on paigutatud laste turvakodusse ning tal puudub temaga kontakt. Nii ongi Heinmets iga päev käinud laste turvakodu ees ning sealt sotsiaalmeediasse postitusi teinud. «Neljas päev, keegi ei anna mulle infot,» kirjutab Heinmets sotsiaalmeedias. Muuhulgas on Heinmets öelnud, et tema eksabikaasa oli tema suhtes vägivaldne.