SÕIDA NAGU RIIGIPEA Väidetavalt USA presidendile kuulunud auto otsib Eestis uut omanikku

Portaalis Auto24 on müügis eriline maiuspala: 1980. aastast pärit Cadillac Fleetwood Formal Limousine.

Pika ajalooga automaatkäigukastiga auto läbisõit on 66 700 kilomeetrit. 44 aastat vana auto on väga luksuslik, seal on klaasist vahesein, klaasist katuseluuk, iluliistud salongis ja elektriliselt reguleeritavad istmed. Väidetavalt USA presidendile kuulunud auto eest tuleb välja käia 16 900 eurot.