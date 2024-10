ARMAS ÜLESKUTSE «Naised võiks tihedamini oma naturaalsust usaldada!» Saatejuht Katrin Lust propageerib meigivaba eluviisi!

«Kõik naised on meikimata ka ilusad. Mulle nii meeldib see sõnum, mida Pamela Anderson üritab edasi anda. Tahan anda täpselt sama sõnumit edasi, et naised võiks tihedamini meikimata ringi käia, sest kõik inimesed on naturaalselt ka ilusad,» nendib saatejuht.



Otsus filmida videot ilma meigita tuli spontaanselt: «Ma läksin Uncle Paul Shoesi koostöö asju arutama ja siis tuli poe poolt pakkumine teha üks video ja kuna ma olin meikimata, siis alguses see mõte hirmutas mind, sest muidu on võtetel ikka väike meik peal.»



«Mõeldud-tehtud. Alguses küll veidi muretsesin, kui aga nägin videot, olin meeldivalt üllatunud. Mind ei häirinud absoluutselt, et ei olnud põsepuna ega midagi. Naised võikski tihedamini oma naturaalsust usaldada,» sõnab Lust optimistlikult ning kutsub kõiki üles vähem meiki kandma.