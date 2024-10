ELU25 Juku-Kalle Raid: Putini ja Stalini sünnipäevade ühisjooni. Õnnitlevad ujula torumees ning luuraja Fjodor

Putini 72. sünnipäeval tuleb kõigepealt meenutada, et kõhklev lääs ajab Vene-Ukraina sõda tasakesi tupiku poole, mis on tuleviku seisukohalt kindlasti üks kõige ohtlikumaid teguviise üldse. Ning huvitaval kombel ronib kõikjalt välja igasuguseid müllersone, kes näivad arvavat, et tuleks istuda läbirääkimiste laua taha – teisisõnu, jätta Venemaale need alad, kus nad parasjagu sees on. Kõik see meenutab püksilõdistamist, mida pandi toime Staliniga, kellel lasti samuti vabalt toimetada.