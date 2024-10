VIDEO Mustamäel põles suurte leekidega esimese korruse korter. Majaelanik: seal elas perekond kolme lapsega, mis neist nüüd saab?!

Eile õhtul kihutasid Tallinnas Sütiste teel päästeautod ja kiirabi. Suure kortermaja esimene korrus põles leekides. «Kõik inimesed seisid õues toasussides. Päästjad tõid inimesi majast välja!» kirjeldab eile juhtunud olukorda majaelanik Ants. «Jumal tänatud, et see juhtus ajal, mil inimesed olid veel üleval. Muidu oleks see kõik väga halvasti lõppenud!»