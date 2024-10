PUUMATUS KOSE VALLAS Korteriühistu hoovi pealt majaelanike viimse puhkepaiga avastanud Kati: selleks on ikka surnuaiad

«Poeg väitis mulle nii, et ema testamendis on kirjas, et tema viimane soov oli siia maja juurde ta matta. Ma ütlesin, et niimoodi ei saa teha ju, et selle jaoks on surnuaiad. Ja siis ta ütles mulle täpselt sellised sõnad, et see on minu ema viimane soov ja mind ei huvita, mida teie mõtlete,» meenutas Kati lahkunud majaelaniku poja sõnu.