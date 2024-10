Kerli Dello elus puhuvad uued tuuled: olen selline, kellele diivanil lesimine ei sobi ning peab olema värve ja vürtse

Küll aga kinnitab Dello, et jätkab «Maahommiku» saatejuhina ja tööd kaitseväes, kus on meediasõdurite instruktor. «Riigikaitsesse panustamine on olnud minu elus viimased kümme aastat. Juba mõnda aega tunnen, et mul pole enam midagi anda. Minu oskused ja teadmised pole unikaalsed,» ütleb ta siiski. «Iga lennuga jääb meile järjest rohkem tegevväelaseks ajateenijaid. Nad on imelised ja andekad noored inimesed ning ma tunnen, et jään jalgu. Eks ma ole sel ametikohal vanem kui leib. Noortel on ideed, visioonid, mis mulle meeldivad ja neile oleks parem, kui minusugune laua puhtaks pühiks ja kõrvale astuks. Mis ongi oluline, et selliselt tunnen mina ise, keegi pole mulle öelnud, et ma peaks ära minema. Ja veel ma ei lähegi,» sõnab ta. «Sulan ühte kohta rahulikult sisse ja rullin teisest madala pulsiga välja. Võib juhtuda, et päriselt ära ei lähegi, aga siis jaotuvad töökoormused ümber. Isegi minusugusel pole kahe täiskohaga töötamine võimalik.»