NÄDALAPROGNOOS Nädala esimene pool on imeline, kuid lõpp kisub teravaks ja konfliktseks

See on väga hea potentsiaaliga päev igasuguste inimestevaheliste suhete parandamiseks, nautimiseks ja arendamiseks. Kuigi mõju on täpne just teisipäeval, on selle väli tajutav juba ka esmaspäeval ja veel kolmapäevalgi.

Laupäeval läheb täpseks Jupiteri sekstiil Chironiga ning see mõju jääb taustal kestma kuni 17. novembrini! Võib öelda, et see on nagu kingitus, mida tuleb märgata ja millest haarata. Siin avaneb võimalus tervendada hingehaava, millest oleme saanud üha teadlikumaks alates 2018. aasta aprillist, mil Chiron sisenes Jäära. See on seotud oma iseseisvuse tajumisega ning julgusega käia oma individuaalset teed. Jupiteri toetus võib tuua olulise võimaluse iseendale veelgi lähemale jõuda.

Pühapäeval jõuab aga Merkuur kvadraati Pluutoga ning hilisõhtul ka Marss kvadraati Chironiga. Lisaks läheneb agressiivne Päikese-Marsi kvadraat, mis läheb täpseks esmaspäeval. Siit hakkab kerima üles konfliktne energia, mis kulmineerub 17. oktoobril saabuva täiskuuga. Paistab, et kui eelpool mainitud tervenemise võimalusest haarata, kaasnevad sellega ka omad õppetunnid ning võimalik, et keegi või miski tahab seda teekonda takistada.

Midagi toimub, mis muudab inimesed ühelt poolt haavatavaks, teiselt poolt ründavaks. Õhustik on ärev ning paraku see nüüd üha kasvab. Aitab see, kui jääda endale kindlaks ning sisimas rahulikuks. Kedagi milleski vägisi veenma ei pea. Pühapäevast alates tasuks pingelisi suhtlussituatsioone vältida ning olukord enne rahulikult läbi tunnetada, kui reageerida.

Kuu on tühikäigul Kolmapäeval kell 08.53–12.39 (Kuu siseneb Kaljukitse) Reedel kell 18.52–19.31 (Kuu siseneb Veevalajasse) Pühapäeval kell 17.10–22.55 (Kuu siseneb Kaladesse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Pluuto on retrograadis 2. maist kuni 12. oktoobrini. Saturn on retrograadis 29. juunist kuni 15. novembrini. Neptuun on retrograadis 2. juulist kuni 8. detsembrini. Chiron on retrograadis 26. juulist kuni 29. detsembrini. Uraan on retrograadis 1. septembrist kuni 30. jaanuarini (2025). Jupiter on retrograadis 9. oktoobrist kuni 4. veebruarini (2025). Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta