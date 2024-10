AINUKORDNE VÕIMALUS Saksa teknoartist DJ Klangkuenstler korraldab Eestis korraliku mürgli

Tuntud kui kaasaegse teknomuusika üks suurkuju, võtab Klangkuenstleri stiil DJ-kunstist maksimumi, et viia tantsijad ja kuulajad ainulaadsele teekonnale, läbides žanri ajalugu eri kümnendite vältel.

DJ Klangkuenstler Foto: Erakogu

Klangkuenstleri oskus tõsta rahva energia pöörasele tasemele on toonud talle erakordse edu. Tema esinemiste salvestised on YouTube'is kogunud miljoneid vaatamisi ning tema etteasted on müünud sadu tuhandeid pileteid ülemaailmselt. Instagramis jälgib teda enam kui pool miljonit inimest.

«Tegemist on erakordse sündmusega, mistõttu valisime ka toimumispaigaks erilise Noblessneri Valukoja. Esineja ei ole lihtsalt laval, vaid on ümbritsetud publikust, luues intiimse atmosfääri, mida niivõrd suurtel sündmustel kohtab harva,» ütles Tallinna sündmuse ja üritustesarja Vürts peakorraldaja Andrei Visnevski.

Lisaks Eestile külastab turnee ka Lissaboni, Mumbaid, New Yorki, Souli ja Melbourne'i. Kokku esineb Klangkuenstler kuueteistkümnes riigis viiel kontinendil. Need õhtud on müünud kümneid tuhandeid pileteid ja saanud külastajatelt tulise heakskiidu.

«Eriti tähelepanuväärne on see, et turneed korraldab legendaarne Saksamaa üritustekorraldaja Unreal ning Eesti on ainus Põhja-Euroopa ja Baltikumi riik, kuhu selle sündmusega tullakse. Tuuri jaoks ehitatud LED-ekraanidest lava ning maailma tipptasemel valgus- ja visuaalkunstnikud Saksamaalt toovad meie publikuni midagi tõeliselt erakordset, mida Eestis varem nähtud ei ole,» lisas Visnevski.

«Eestis on tärkav ja aktiivne kuulajaskond elektroonilisele tantsumuusika ja eriti teknomuusika kuulajaskond. Meil on väga hea meel, et Unreal otsustas just Eesti valida üheks peatuseks. Loodetavasti jõuab tulevikus siia veelgi rohkem sarnaseid projekte,» arutles Visnevski.

Viimati esines Klangkuenstler Tallinnas klubis HALL toimunud Vürts peol, kus Saksa teknoartisti käis kuulamas ligikaudu tuhat inimest.







